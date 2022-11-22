В Петровском дворце прошел Республиканский кадетский бал

В Петрозаводске прошел Республиканский кадетский бал «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…»

Его посетили 7 делегаций из районов Карелии, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Выступающие исполнили мазурку, виргинский рил, полонез, вальсы и другие знаменитые бальные танцы. Гостями на представлении стали родственники и знакомые учащихся кадетского корпуса.

Проведение подобных балов стало традицией для нашего города и кадетского корпуса имени А.Невского. Напомним, что конкретно этот стал уже 17-м по счету. // фото: МЧС Карелии