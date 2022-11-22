Театральный интенсив пройдет в Петрозаводске

В Петрозаводске с 16 по 18 декабря пройдет национальная театральная школа, которую проводит Национальный драматический театр России (Александринский театр). Об этом сегодня сообщает пресс-служба министерства культуры Карелии.

Это трехдневный образовательный интенсив. В конце курса выдадут свидетельство государственного образца о повышении квалификации от СПбГУ по программе «Основы менеджмента в современном национальном театре».

В программе: основы менеджмента, проектное управление, фандрайзинг, проектирование и продвижение театральных проектов, проблемы современного театрального процесса, работа в командах над проектами.

Участвовать могут работники театра, учреждения культуры и искусства, те, кто занимается творческой или проектной деятельностью, связанной с театром; имеют высшее или среднее специальное образование. Возраст участников от 18 до 35 лет. Заявки принимают до 28 ноября по почте nts.otbor.karelia@mail.ru. Региональное Минкультуры отберет всего 35 участников для интенсива. // фото unsplash.com