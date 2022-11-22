В Доме карельского языка в Ведлозере ждут продолжения рок-концерта

Концертной площадкой для кавер-группы «Десятый регион» стала сцена Дома карельского языка в селе Ведлозеро. Те, кто пропустил этот концерт, жалеют.

Известные песни Виктора Цоя, групп ДДТ, «Мумий Тролль», «Жуки» и другие хиты прозвучали на одной сцене в исполнении группы «Десятый регион» из города Олонец.

Артисты старались максимально приблизить звучание музыкальных номеров к оригинальной версии. Это у них получилось. Казалось, что в маленьком зале собрались все звезды российского рока. Больше всего порадовало и удивило сельских зрителей живое звучание музыкальных инструментов. Скажем честно, в настоящее время это редкость.

Руководитель «Десятого региона» Александр Леонтьев рассказал, что группа сформировалась всего полтора года назад. Музыка объединила людей обычных профессий. Ребята стали вечерами собираться в помещении автотранспортного предприятия. Александр признался, что артисты не имеют музыкального образования. Они вдохновляются любовью к музыке и работают с энтузиазмом.

Приобрели на собственные средства музыкальные инструменты и оборудование. А потом пошло-поехало. Участники группы впервые заявили о себе на сценах небольших населенных пунктов, где дарили зрителям свою музыку. За время своего существования «Десятый регион» приобрел небольшую, но преданную группу фанатов.

Ведлозерцы теперь в их числе. Музыка в Доме карельского языка поднимала настроение и заставляла зрителей подпевать. Как оказалось, песни из репертуара знал почти каждый присутствующий. Слушатели, которым перевалило далеко за семьдесят – не исключение.

«Концерт такого формата в Доме карельского языка мы увидели впервые, — рассказали пенсионерки из села Ведлозеро Галина Исакова и Надежда Игнатенкова. — Музыка нравится, только звучит громко».

Артистов благодарили по-карельски, от души: восторженными криками «хювя» (что в переводе с карельского «хорошо»), аплодисментами и огромным блюдом свежеиспеченных калиток.

Музыканты в свою очередь пообещали вновь посетить старинное карельское село и исполнить песню «Кукушка» рок-группы «Кино» на карельском языке. // Фото Ольги Малиевой