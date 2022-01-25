В Петербурге вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса. Новые меры будут действовать с 28 января по 13 февраля, сообщается на сайте администрации Петербурга. В частности, власти запретили несовершеннолетним посещать культурные учреждения и спортивные мероприятия.

Так, подросткам в течение двух недель запрещено посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы, объекты, предназначенные для развлечения и досуга, аттракционы. Также детям в качестве зрителей запрещено посещать спортивные, зрелищные, торжественные, выставочные и досуговые события.

Власти Северной столицы постановили перевести на дистант все дополнительные образовательные программы для детей и подростков, которые проводятся вне школ. Детям запретили посещать государственные секции, кружки и студии в очном формате.

Также власти запретили физкультурные и спортивные мероприятий с участием несовершеннолетних. Исключение сделано лишь для спортивных мероприятий, включенных в календарные планы. (фото pixabay.com, LuidmilaKot)