В Петербурге вновь стреляли по полицейским

Правоохранителей вызвали в квартиру из-за конфликта со стрельбой, в итоге огонь открыли по ним самим. Инцидент случился днем 25 мая на улице Народная в Северной столице.

По сообщению «Фонтанки», полицейские не пострадали. На месте инцидента ждут подкрепления, чтобы схватить стрелка.

В конце апреля в Петербурге мужчина, которого пытались госпитализировать, начал стрелять по сотрудникам полиции, но погиб сам. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann