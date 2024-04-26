26 апреля 2024, 09:47
Мужчина расстрелял полицейских в Петербурге и был убит ответным огнем
Оперативники помогали медикам «скорой», которые приехали по вызову и собирались госпитализировать мужчину
ЧП произошло сегодня утром в Северной столице. Полицейские помогали врачам госпитализировать 42-летнего мужчину, когда он внезапно достал оружие. О случившемся пишет «Фонтанка».
Врачей вызвала женщина из-за сына, который принял слишком много лекарств. При появлении сотрудников «скорой» тот повел себя неадекватно, тогда вызвали полицейских.
Оперативники помогли медикам поднять мужчину с дивана, довели до гардероба, где стали уговаривать одеться и ехать в больницу. Но мужчина достал из своей куртки пистолет, открыл огонь и тяжело ранил одного оперативника. Напарник выстрелил в стрелка, мужчина погиб. Пострадавший полицейский в реанимации. // фото Freepik.com