Мужчина расстрелял полицейских в Петербурге и был убит ответным огнем

ЧП произошло сегодня утром в Северной столице. Полицейские помогали врачам госпитализировать 42-летнего мужчину, когда он внезапно достал оружие. О случившемся пишет «Фонтанка».

Врачей вызвала женщина из-за сына, который принял слишком много лекарств. При появлении сотрудников «скорой» тот повел себя неадекватно, тогда вызвали полицейских.

Оперативники помогли медикам поднять мужчину с дивана, довели до гардероба, где стали уговаривать одеться и ехать в больницу. Но мужчина достал из своей куртки пистолет, открыл огонь и тяжело ранил одного оперативника. Напарник выстрелил в стрелка, мужчина погиб. Пострадавший полицейский в реанимации. // фото Freepik.com