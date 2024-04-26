Опубликованы фотографии с места пожара, на котором спасли мужчину

Появились фотографии с места возгорания в пудожском поселке Пяльма. Огненный инцидент случился утром 24 апреля.

На пожаре был спасен мужчина, 1956 года рождения. В момент инцидента он был пьян и не подозревал, что в доме что-то горит.

По сообщению пожарных, пожар вспыхнул в летней кухне. Огонь повредил стены и потолок дощатой постройки. // фото VK-паблик «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району»