Дорогие иномарки и гараж сгорели в Карелии

Вечером 25 апреля на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о пожаре в автомобиле в поселке Рауталахти.

По тревоге выехали пожарные из Питкяранты, поселков Харлу и Хийденсельга.

К приезду огнеборцев горели гараж и две иномарки. Огонь повредил автомобили Kia Carens и Mitsubishi ASX. Значительно был поврежден и сам гараж, который, вероятно, использовался как ремонтная мастерская. Причину возгорания предстоит установить. // фото: Freepik.com/ Ilovehz