Две аварии с маршрутками на Кукковке попали на видео

Городские камеры наблюдения запечатлели две аварии с участием маршруток на Кукковке.

В одном случае, водитель легкового автомобиля пытался протиснуться и задел автобус. В другом случае, водитель маршрутки выехал на перекресток, не уступив дорогу имеющему преимущество транспортному средству.

Кадры с моментом аварии опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Одна авария произошла на улице Балтийская. Водитель маршрутки совершал левый поворот и врезался в легковое авто.

Другое ДТП произошло на пересечении улиц Ровио-Лыжная. // фото freepik.com