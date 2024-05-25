25 мая 2024, 13:35
Происшествия

Две аварии с маршрутками на Кукковке попали на видео

В одном случае автомобиль нырнул под автобус, в другом - автобус пошел на таран

Городские камеры наблюдения запечатлели две аварии с участием маршруток на Кукковке.

В одном случае, водитель легкового автомобиля пытался протиснуться и задел автобус. В другом случае, водитель маршрутки выехал на перекресток, не уступив дорогу имеющему преимущество транспортному средству.

Кадры с моментом аварии опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Одна авария произошла на улице Балтийская. Водитель маршрутки совершал левый поворот и врезался в легковое авто.

Другое ДТП произошло на пересечении улиц Ровио-Лыжная. // фото freepik.com

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Кукковка
новости петрозаводска
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авария