25 мая 2024, 13:35
Две аварии с маршрутками на Кукковке попали на видео
В одном случае автомобиль нырнул под автобус, в другом - автобус пошел на таран
Городские камеры наблюдения запечатлели две аварии с участием маршруток на Кукковке.
В одном случае, водитель легкового автомобиля пытался протиснуться и задел автобус. В другом случае, водитель маршрутки выехал на перекресток, не уступив дорогу имеющему преимущество транспортному средству.
Кадры с моментом аварии опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Одна авария произошла на улице Балтийская. Водитель маршрутки совершал левый поворот и врезался в легковое авто.
Другое ДТП произошло на пересечении улиц Ровио-Лыжная. // фото freepik.com