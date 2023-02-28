В первый день весны в Карелии ждут небольшой снег и слабые метели

Завтра, 1 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -7°С, днем -1, -3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, местами слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10°С, местами до -13°С, днем -1, -6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-6, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -3-5, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -1-6, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com