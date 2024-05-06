06 мая 2024, 11:31
В перевернувшейся из-за кучи песка Lada пострадала 6-летняя девочка
Стали известны подробности жесткой аварии в Петрозаводске
Стало известно о трех пострадавших в ДТП на Карельском проспекте. Это мужчина, шестилетняя девочка и 39-летняя женщина, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Напомним, легковушка перевернулась на крышу поздним вечером 4 мая. В соцсетях писали, что Lada наехала на гору песка, которую на проезжей части оставили дорожники и не огородили.
Установлено, что за рулем ВАЗ 21112 был 45-летний водитель. Телесные повреждения получил он, а также двое пассажиров – женщина и ребенок. // фото: ГИБДД Петрозаводска