В перевернувшейся из-за кучи песка Lada пострадала 6-летняя девочка

Стало известно о трех пострадавших в ДТП на Карельском проспекте. Это мужчина, шестилетняя девочка и 39-летняя женщина, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Напомним, легковушка перевернулась на крышу поздним вечером 4 мая. В соцсетях писали, что Lada наехала на гору песка, которую на проезжей части оставили дорожники и не огородили.

Установлено, что за рулем ВАЗ 21112 был 45-летний водитель. Телесные повреждения получил он, а также двое пассажиров – женщина и ребенок. // фото: ГИБДД Петрозаводска