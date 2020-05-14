В пенсионном фонде ответят на вопросы жителей Карелии

Очередная горячая линия Пенсионного фонда пройдет в Карелии в пятницу, 15 мая. Жители республики смогут задать накопившиеся вопросы о получении выплат на детей размером 5 и 10 тысяч рублей.

Все желающие смогут обратиться за консультацией с 9 до 16.45 (перерыв с 13 до 14.00) по телефону: 8 (814-2) 79-55-00.

Добавим, карельские предприниматели продолжают подавать заявки на матпомощь. Более полутора тысяч заявлений на выплату федеральных субсидий получили в налоговой службе республики.