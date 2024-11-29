В онлайн-магазинах повысился спрос на карельские товары

Этим летом в онлайн-магазинах появилась витрина, на которой представлены карельские товары: варенье, морс и мармелад из лесных ягод, сувениры из шунгита, деревянная мебель и посуда, вязаные коврики и салфетки с традиционным орнаментом. Специалисты отметили, что интерес покупателей к продуктам из Карелии вырос на 30%, об этом сообщает РБК Карелия.

На выше названной витрине свои товары разместили 14 производителей. Общее количество представленных товаров - 900. За два последних месяца покупатели просмотрели витрину 18 тысяч раз, а для заказа чаще всего выбирают товары для животных, продукты питания и напитки.

Ранее республиканский Минпромторг начал помогать местным производителям в продвижении товаров. Чтобы предприниматель получал помощь, ему нужно подать заявку для участия в программе. // Фото: freepik