Гражданин доставил в офис регоператора мешок невывезенного мусора

Текст и фото: Антонина Кябелева

Утром 12 января 2024 года житель Прионежского района Артем Артемов на своей машине лично доставил мешок отходов в петрозаводский офис ООО «Карельский экологический оператор» (КЭО). Пойти на этот шаг его заставило то, что его предыдущие попытки заставить КЭО вовремя вывозить мусор не дали результата.

Первый раз он доставил мешок невывезенного мусора в офис регионального оператора в декабре прошлого года. Там, рассказал Артем, вначале подумали, что это новогодний подарок. Когда разобрались, вызвали полицию.

Единственный результат декабрьского посещения регоператора – заявление, которое от КЭО поступило в полицию. Но мужчина решил не сдаваться. На этот раз полицию вновь вызвали. Правда, сотрудники полиции, кажется, больше сочувствовали Артему Артемову, да и руководство регоператора, в конце концов, попыталось найти приемлемый вариант, чтобы все же соблюдать график. Все это происходило на глазах у журналиста нашего издания.

Артем с семьей проживает в жилом массиве «Сфера», расположенном между деревнями Верхний и Нижний Бесовец.

«У КЭО есть график. Каждый вторник к нам приезжает машина, мы выставляем свои небольшие контейнеры с мусором за забор, мешки с мусором забирают и уезжают. Летом все нормально. Но зимой начинаются проблемы. Раньше это были какие-то разовые случаи. Но этой зимой начались двух-трехнедельные паузы. Раньше в зимнее время, когда машине было трудно заехать, сотрудник компании выходил из машины, буквально проходил сто метро, забирал мешок и относил его в мусоровоз. Нынешней зимой уже в третий раз срывается график»,

- рассказал Артемов.

Первый раз, когда не вывезли мусор, мужчине из КЭО сообщили, что была сильная запаркованность территории. Хотя, по словам Артема, рядом все дома частные, и машины стоят за заборами:

«У нас тупиковая дорога. Соседи свои машины хранят на участках».

Снега тогда еще не было, так что объяснили запаркованностью.

Во второй раз регоператор сослался на то, что дорога была не очищена. Хотя, по словам Артема, проезд регулярно чистится.

2 января мусор вывезли, а 9 января он так и остался в контейнере. Предполагая, что в КЭО вновь сошлются на неубранный снег, Артемов сделал фото и видео, подтверждающее, что состояние дороги вполне проезжее.

Фото предоставил Артем Артемов

Так как полторы недели мусор не вывозился, 12 января он решил его доставить лично в офис регионального оператора. Одновременно он обратился в Роспотребнадзор и прокуратуру. По словам Артема, он предварительно сообщил участковому, что вновь собирается отвезти мешок с отходами в офис КЭО, где в очередной раз не выполнили своих обязательств.

В офисе КЭО нас встретили с хмурыми лицами. Сначала вызвали начальника службы безопасности, который представился Павлом Сергеевичем. Он держался максимально корректно и, выслушав претензии, пошел за руководителем. Затем вышел генеральный директор КЭО Владимир Иванов. Вместо того чтобы попытаться разобраться в ситуации, визитера попытались испугать перспективой вызова следственно-оперативной группы: дескать, не известно, что в мешке, может, бомба, придется эвакуировать людей, и тогда Артемову «выставят ущерб». Но на посетителя это не подействовало. В ожидании полиции развернулась дискуссия, к которой присоединились и другие сотрудники КЭО.

Суть диалога сводилась к тому, что сотрудники регионального оператора пытались доказать, что плохо очищенная дорога - это не их проблема, и в таких условиях они вправе не вывозить мусор. Принесли даже черно-белые фотоснимки, сделанные работниками КЭО в ЖМ «Сфера». Судить о качестве уборки от снега по ним было трудно, но непроезжей дорога точно не выглядела.

Артемов, со своей стороны, пытался доказать, что, во-первых, дорогу регулярно чистят, а, во-вторых, есть и другие варианты решения проблемы. Раньше сотрудники организации, убирающей мусор, доходили до его дома пешком, когда не хотели или опасались заезжать на машине. Если теперь это невозможно, то Артем сам готов пройти сто метров и донести мешок до мусоровоза. Только ему должны сообщить, в какое время машина точно приедет. Ведь если мешок просто оставить на дороге, то через пару часов отходы будут летать по всему жилому массиву.

Сотрудники полиции переписали данные посетителя и взяли заявление от регионального оператора. Попытки уговорить Артема забрать мешок с отходами и выбросить его в любой ближайший контейнер ни к чему не привели.

«Эта организация занимается вывозом, сбором и утилизацией мусора. Так как они с моей территории вывезти мусор не в состоянии, я им помог и привез его сюда, чтобы им было легче работать»,

- объяснил Артемов свои мотивы полицейским.

Когда мы уже вышли на улицу, один из сотрудников полиции заметил, что прекрасно понимает Артема.

В результате почти часовой беседы сотрудники КЭО предложили организовать в жилом массиве «Сфера» контейнерную площадку. Правда, Артемову пытались внушить, что это он должен найти место под площадку, узнать у местной администрации, возможно ли это, согласовать с жильцами ЖМ «Сфера» вопрос об организации такой площадки. Артем порой не мог скрыть своего удивления, как лихо на него пытаются переложить проблемы, которые касаются организации работы крупной карельской компании с государственным участием.

Но в результате подобие компромисса все же было найдено. Артемов и руководитель юридической службы договорились совместно проработать вопрос об организации контейнерной площадки в ЖМ «Сфера», а Владимир Иванов пообещал наладить телефонную связь между водителем мусоровоза и Артемовым, чтобы мусор все же вывозился и зимой, пока не найдено другого решения проблемы.

Пока шла беседа, у меня все время возникал классический вопрос. Почему сначала нужно довести граждан до белого каления, и только когда скандал уже выплеснулся наружу, переходить к нормальному диалогу и пытаться искать выход из ситуации? Может быть, потому, что мы слишком терпеливые?..