Трубы будут менять в холод в Сегеже

В субботу в Сегеже планируют менять трубы теплоснабжения. По данным метеорологов, завтра ожидается до минус 14 градусов, в последующие дни будет холодать.

О работах местных жителей известила глава администрации района Марина Гусева. Чиновница попросила людей отнестись с пониманием.

Работы будут вестись 13 января на участке трубопровода теплоснабжения на территории детского сада №20. Ранее, 9 января, здесь возникла аварийная ситуация, ее устраняли сутки и были приняты временные меры.

Работы по замене части трубопровода планируют выполнить в течение шести часов, начнут их в 9:00. // фото «Петрозаводск говорит»