12 января 2024, 15:44
Трубы будут менять в холод в Сегеже
Часть сетей отопления придется заменить, чтобы не допустить повторения аварии
В субботу в Сегеже планируют менять трубы теплоснабжения. По данным метеорологов, завтра ожидается до минус 14 градусов, в последующие дни будет холодать.
О работах местных жителей известила глава администрации района Марина Гусева. Чиновница попросила людей отнестись с пониманием.
Работы будут вестись 13 января на участке трубопровода теплоснабжения на территории детского сада №20. Ранее, 9 января, здесь возникла аварийная ситуация, ее устраняли сутки и были приняты временные меры.
Работы по замене части трубопровода планируют выполнить в течение шести часов, начнут их в 9:00. // фото «Петрозаводск говорит»