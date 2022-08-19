В новых iPhone и iPad выявили уязвимость в системе безопасности

Безопасность устройств iPhone, iPad и Mac оказались уязвимы для хакеров, которые могут получить полный административный доступ к гаждетам. Об этом сообщили в компании Apple, пишет Коммерсант. Пользователям рекомендуют обновить операционную систему iOS до последней доступной версии, сообщает AP.

В компании уточнили, что с помощью «анонимных исследователей» удалось обнаружить уязвимость в смартфонах модели 6S и более поздних, iPad пятого поколения и всех последующих, iPad Pro и iPad Air 2, а также ноутбуках Mac с операционной системой MacOS Monterey и некоторых моделях iPod.

Напомним, в начале сентября Apple презентует новый iPhone. Эксперты отмечают, что у iPhone 14 видоизменится фронтальная камера и будет более мощный чип. Фото: pxhere.