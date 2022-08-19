19 августа 2022, 08:18
Прохожие сфотографировали змею на Древлянке
Петрозаводчан просят быть внимательными во время прогулок по городу
На Древлянке в Петрозаводске прохожие сфотографировали змею, отдыхающую прямо на тротуаре. Снимок появился в паблике «Подслушано в Птз».
Автор поста рассказал, что встретил змею на улице Сыктывкарской, недалеко от лицея №1. Горожан просят быть осторожными.
Ранее сообщалось о том, что в поселке Лендеры Муезерского района кот спас хозяев, разорвав заползшую во двор змею. Фото: паблик «Подслушано в Птз»