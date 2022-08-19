Прохожие сфотографировали змею на Древлянке

На Древлянке в Петрозаводске прохожие сфотографировали змею, отдыхающую прямо на тротуаре. Снимок появился в паблике «Подслушано в Птз».

Автор поста рассказал, что встретил змею на улице Сыктывкарской, недалеко от лицея №1. Горожан просят быть осторожными.

Ранее сообщалось о том, что в поселке Лендеры Муезерского района кот спас хозяев, разорвав заползшую во двор змею. Фото: паблик «Подслушано в Птз»