В Новой Вилге ввели карантин из-за обнаруженной у собак инфекции

В Новой Вилге с 3 ноября введен карантин по бруцеллезу. Инфекцию выявили у собак. На территории поселения запретили проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки и мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, сообщили в пресс-службе карельского минсельхоза.

Инфекция может протекать скрытно. У собак она проявляется снижением активности; ухудшением общего состояния; воспалением внутренних половых органов; увеличением лимфоузлов; снижением аппетита; нарушением в работе печени (нефриты); артритом, шаткой походкой и хромотой.

Владельцам собак, у которых проявляются симптомы болезни, просят обращаться к ветеринару. Проконсультироваться можно также в республиканском центре ветеринарии на Шуйском шоссе, 24, и на Лесном проспекте, 51-б, в Петрозаводске. // фото unsplash.com/ Andriyko Podilnyk