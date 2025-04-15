15 апреля 2025, 18:34
Общество

В Новгородской области мужчина повредил мемориальные плиты

Обвиняемый повредил обелиски советским летчикам из пневматической винтовки
Фото: freepik // rawpixel.com

39-летний житель города Сольцы повредил портреты на мемориальных плитах, размещенных на центральном воинском захоронении города. За это его привлекут к уголовной ответсвенности, об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Личность местного жителя быстро установили благодаря совместным усилиям. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ - повреждение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Следователи продолжают устаналивать все обстоятельства произошедшего. © «Петрозаводск говорит»

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новгородская область
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военный мемориал
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Следком
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