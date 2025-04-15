Россиянам назвали продукты, которые лучше не хранить в холодильнике

Низкие температуры плохо переносят зелень, картофель и соусы. При хранении в холодильнике они теряют вкусовые качества, об этом предупреждает "Лента.ру".

Зелень теряет часть витаминов при низких температурах, а при хранении в полиэтиленовом пакете на ней может появиться плесень. Также не рекомендуют оставлять картофель в холодильнике: крахмал превращается в глюкозу, из-за этого картошка становится сладковатой на вкус и хуже держит форму при готовке, а во время термической обработки есть риск образования опасных канцерогенов.

В этом же списке эксперты назвали мед и шоколад. В холодильнике они становятся непригодными в еду. Мед может засахариться, а шоколад покрыться белым налетом. © «Петрозаводск говорит»