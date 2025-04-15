«ПКС-Водоканал» делится передовыми методами переработки отходов

Технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук рассказал об успешном решении по переработке иловых осадков, которых в России ежегодно образуется свыше 10 млн тонн.

«ПКС-Водоканал» с 2018 г. использует передовой метод компостирования для преобразования осадков сточных вод в почвогрунты. Технология соответствует ГОСТу и позволяет создавать продукцию для дорожного строительства, рекультивации земель и благоустройства территорий.

В рамках конгресса Виталий Остапчук также предложил комплексное решение проблемы снижения запаха от очистных сооружений, которое сегодня применяется в Петрозаводске. Решение объединяет использование биопрепаратов, установку метеостанции для прогнозирования ветров и внедрение системы трех контуров «Мокрого барьера», а также адсорбционного фильтра главной насосной станции

Однако полностью решить проблему можно решить только при участии органов государственной власти, в том числе на законодательном уровне. Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) выразила готовность поддержать инициативу в рамках проекта «Экономика замкнутого цикла».

Фото: РКС-Водоканал