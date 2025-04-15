«Бессмертный полк» в Петрозаводке пройдет в формате шествия

15 апреля в преддверии празднования 80-й годовщины со Дня Победы Глава республики Артур Парфенчиков провел заседание организационного комитета «Победа». Руководитель региона сообщил, что одна из главных акций – «Бессмертный полк» – в 2025 году в Петрозаводске пройдет в формате традиционного шествия. В День Победы жители и гости столицы региона пройдут с портретами своих героев – участников Великой Отечественной войны в едином строю по главным улицам и площадям города.

Решение о проведении акции «Бессмертный полк» принято совместно с правоохранительными органами – они обеспечат безопасность участников шествия. Информация о точном времени и месте проведения мероприятия будет определена в ближайшее время.

В начале мая в образовательных организациях Карелии пройдут акции «Бессмертный полк в школе» и «Бессмертный полк в детском саду».

– Наша с вами задача – передавать детям, внукам, правнукам память о Великой Отечественной войне и ее героях. Молодежь должна знать и изучать историю своей страны, историю Великой Победы. Потому что именно ей в будущем хранить историческую память о нашем героическом прошлом, о великом подвиге советских солдат, отстоявших свободу и независимость Родины в смертельной схватке с фашизмом.

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен рассказал об основных мероприятиях и акциях, приуроченных к 80-летию со Дня Победы. В преддверии праздника волонтеры раздадут главный символ Победы – георгиевские ленты. По всей республике состоятся традиционные субботники. Уже сейчас в районах Карелии приводят в порядок мемориалы и памятные места.

Порядка 80 мероприятий проведут муниципальные музеи.

– Помимо уже работающих с начала года выставок, в апреле в Олонецком национальном музее карелов-ливвиков открылась выставка, посвященная ратным подвигам земляков «Свои люди – своя судьба». 17 апреля в Региональном музее северного Приладожья готовится к открытию выставка «Юнги Балтийского флота», созданная при участии Санкт-Петербургского Государственного мемориального Музея обороны и блокады Ленинграда.

– отметил Алексей Лесонен.

С апреля по сентябрь в Кемском краеведческом музее, в Питкярантской центральной билиотеке и в Олонецком национальном музее карелов-ливвиков им. Прилукина будут работать две передвижные выставки, подготовленные Национальным музеем Карелии – «Карельский фронт» и «В условиях Карельского подполья». В начале мая в Музее Карельского фронта в г.Беломорске представят уникальные экспонаты из фондов Музея изобразительных искусств и Национального музея Карелии в рамках выставки «Фронт и тыл.2.0».

В каждом районе Карелии состоятся и иные праздничные акции – экскурсионные туры по местам воинской славы, концерты, конкурсы патриотической песни, литературные вечера, кинопоказы.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия