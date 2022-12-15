В некоторых районах Карелии сегодня будет довольно холодно

Сегодня, 15 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха -3,- 5°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, по юго-западным районам местами сильный. По южным районам местами метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, по югу порывы до сильного. Температура воздуха -3, -8°С, местами до -13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -12-16, пасмурно, возможен небольшой снег.

В Сегеже -9-13, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -3-10, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com