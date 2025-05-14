14 мая 2025, 07:05
Общество

В национальном районе Карелии строят сразу два медицинских объекта

В Пряжинском районе начата работа по строительству врачебной амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта
площадка под строительство ФАПа
фото сообщества «ГБУЗ Пряжинская ЦРБ»

В селе Святозеро и поселке Матросы возведут новые медицинские учреждения.

«В настоящий момент прием пациентов ведется в приспособленных помещениях: в селе Святозеро – в здании бывшего детского сада, в Матросах – в здании действующей школы»,

— пояснила Валентина Рябова, главный врач Пряжинской  районной больницы.

В Матросах и Святозере уже подготовлены площадки для строительства ФАПа и врачебной амбулатории.

По словам главы карельского Минздрава, в Матросах ФАП займет площадь 80 квадратных метров. В новом здании предусмотрены кабинет фельдшера, процедурная, смотровая, стерилизационная, а также прививочные кабинеты для взрослых и детей. Кроме того, будут оборудованы другие помещения, необходимые для эффективной работы медицинского персонала. 

Построить медицинское учреждение планируется до 2030 года. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
строительство фапов
врачебная амбулатория
поселок Матросы
село Святозеро
Карелия Пряжинский район
медицинское обслуживание