Корпуса Александровского завода могут стать популярным местом отдыха

13 мая в Петрозаводске на заседании научно-экспертного совета при карельском управлении по охране объектов культурного наследия известный в республике архитектор Евгений Таев представил концепцию масштабного проекта «Цеха Александровского завода».

Заказчиком проекта выступила петрозаводская компания ООО «Культурный исторический центр», который приобрел два корпуса Александровского завода. Представитель компании Екатерина Биктимирова сказала, что сейчас идут переговоры по покупке еще одного заводского цеха – кузнечно-прессовочного.

Проект предполагает создание в заводских цехах многофункционального культурного центра с фудкортом, выставочными пространствами, концертным залом на 550 мест, ремесленными мастерскими, туристическим центром.

Судя по концепции, общая площадь будущего комплекса составит 13 тысяч квадратных метров с учетом подземной парковки. Евгений Таев представил проект внешнего облика будущего комплекса, который во многом повторяет исторические фасады завода, со строительства которого начался Петрозаводск. По его словам, предполагается даже создать реплику заводской трубы.

Коллеги Евгения Таева отметили, насколько тактично по отношению к прошлому завода выполнен проект, гармонично сочетающий в себе сохранение исторического облика заводских корпусов и новые архитектурные решения. Самым дискуссионным и пока нерешенным вопросом остался выбор вариантов подъезда к центру и организация парковок.

Было заметно, что в целом предложенная концепция понравилась членам научно-экспертного совета. Карельских архитекторов больше волновало, чтобы предложенный проект удалось реализовать на практике, и он бы не остался, как это уже случалось, красивой «оберткой», так и не воплотившейся в реальность. Екатерина Биктимирова сказала, что к работе по изменению облика заводских цехов планируется приступить уже нынешним летом. Если, конечно, не возникнет непредвиденных «сюрпризов», так как речь идет об объекте культурного наследия регионального значения.