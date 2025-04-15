В Москве школьница убила отца, заступившись за старшую сестру

В Москве убили 42-летнего мужчину. Предположительно, его могла зарезать 15-летняя дочь, которая заступилась за старшую сестру.

По информации телеграм-канала 112, мужчина собирался оформить на 20-летнюю дочь кредит в 1,4 млн рублей, но девушка отказалась. Тогда, по версии источника, мужчина ударил ее, а потом ранил в руку ножом. В конфликт вмешалась младшая, в ее руках тоже оказался нож, а ранение в шею уже фатальным для мужчины. Обе девушки дают показания полиции. Расследование продолжается.

Погибший, по данным Shot, был судим условно за наркотики и насилие в отношении представителя власти, а также имел долги по кредитам. Семья не была неблагополучной. © «Петрозаводск говорит»