В молочных хозяйствах Карелии снижается поголовье коров

Министр сельского и рыбного хозяйства РК Владимир Лабинов на заседании правительства сообщил о сокращении поголовья скота в ряде молочных хозяйств республики.

Так, совхоз АО «Эссойла» сократил поголовье с 800 до 400 коров, ЗАО «Янишполе» сократило стадо с 300 до 80 голов, хозяйство ООО «Ладожское» снизило поголовье со 120 до 60 коров, а совхоз «Маяк» вообще прекратил свою деятельность.

Совхоз имени Зайцева, по словам Лабинова, демонстрирует небольшой прирост. По итогам 2020 года совхоз имени Зайцева произвел молока на 4% больше, чем в 2019 году.

Руководители многих хозяйств республики ранее предупреждали, что новая политика распределения государственных субсидий, которую взял на вооружение карельский Минсельхоз, неизбежно приведет к сокращению поголовья скота и уничтожению частных сельскохозяйственных предприятий республики.