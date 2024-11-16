В Минздраве Карелии рассказали об эффективном способе похудения

Уменьшить вес можно с помощью куриных яиц, заявили в министерстве здравоохранения Карелии. О необычном и эффективном способе похудения рассказала сотрудник Центра общественного здоровья Карелии Дарья Солонинкина.

Оказывается, нужно на ночь съедать два яичных белка. Таким способом можно только за одну ночь избавиться от 200 гр жира - столько весит пачка сливочного масла.

Минздрав Карелии предупреждает, что правильный рацион питания и физические упражнения важны в первую очередь. // Фото: фрипик.