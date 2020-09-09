В Минобразе рассказали о работе групп продленного дня в школах

Группы продленного дня будут работать в зависимости от количества детей и возможностей каждой конкретной школы, сообщили в минобразе Карелии изданию «Карелинформ».

Традиционно группы комплектуются из детей параллельных классов, однако в этом году из-за пандемии есть требование детей из разных классов не смешивать.