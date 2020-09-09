09 сентября 2020, 09:24
В Минобразе рассказали о работе групп продленного дня в школах
Пандемия внесла коррективы и в организацию «продленок»
Группы продленного дня будут работать в зависимости от количества детей и возможностей каждой конкретной школы, сообщили в минобразе Карелии изданию «Карелинформ».
Традиционно группы комплектуются из детей параллельных классов, однако в этом году из-за пандемии есть требование детей из разных классов не смешивать.
«Из-за того, что теперь смешивать детские коллективы нельзя, организация продленки зависит от возможностей школы – наличия свободных педагогов и помещений», - передает издание комментарий министерства образования.
Напомним, уже после первой недели обучения в новом сезоне, коронавирус появился в четырех образовательных учреждениях Карелии: академическом лицее, финно-угорской школе, медицинском училище и автотранспортном техникуме.