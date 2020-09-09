Илья Варламов продегустировал блюда в карельском ресторане

Известный блогер Илья Варламов приехал в пресс-тур в Карелию. Изучение нашего края он начал с дегустации карельских блюд. Видео из местного ресторана появилось в Instagram.

«Мы на старте путешествия Ильи Варламова по Карелии»,

– прокомментировали видео в музее-ресторане, где проходила дегустация.

Напомним, ранее в Карелии был объявлен аукцион на оказание услуг по организации пресс-тура для российских блогеров. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей.

Победителем стала компания «Калева тур», которая предложила привезти одного-двух блогеров за 4,8 миллиона рублей, при том что максимальная цена контракта составляла 6,4 миллионов. В десятку самых цитируемых российских журналистов за 2019 год по рейтингу компании «Медиалогия» входили Алексей Венедиктов, Владимир Соловьев, Владимир Познер, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Андрей Малахов, Ольга Скабеева, Илья Варламов, Иван Голунов, Дмитрий Киселев.

В итоге в рамках пресс-тура в нашу республику приехал Илья Варламов. Программа визита держится в секрете. Визит блогера продлится до 11 сентября.