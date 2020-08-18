В мэрии рассказали о благоустройстве сквера и проезда на Кукковке

Мэр карельской столицы проверила, как продвигаются работы по благоустройству на Кукковке. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» здесь модернизируют Рускеальский проезд и сквер Кукковский Петух. Работы стоимостью более 20 миллионов рублей выполняет ООО «СМС».

Как рассказали в мэрии, в Рускеальском проезде отремонтируют проезжую часть, устроят тротуары и парковки. Здесь появятся ограждения и дорожные знаки. Сейчас рабочие демонтируют покрытие и устанавливают бортовой камень, выполняют работы по защите кабельных. Объект находится вблизи двух детских садов и школы, поэтому мэр указала подрядчику на необходимость увеличения темпов выполнения работ в преддверии нового учебного года.

В сквере Кукковский Петух завершены работы по устройству основания дорожек, уложена кабельная линия, выставлены закладные под опоры уличного освещения. Здесь оформят газоны, посадят цветы, деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы.

Также на Ровио реконструируют тротуар. Работы в рамках подготовки к столетию Карелии выполняет ООО «Кондопожское ДРСУ». Завершить ремонт 15 тротуаров и 15 дорог необходимо к 30 августа.

Фото: пресс-служба администрации города