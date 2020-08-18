В ПФР объяснили, как получить компенсацию проезда к месту отдыха

Пенсионный фонд по Карелии разъяснил, какие документы нужны для получения компенсации стоимости проезда к месту отдыха.

Неработающие пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности, имеют право один раз в два года компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Специалисты подсказывают, что ссть два варианта. Получить в Пенсионном фонде талон, который впоследствии обменивается на проездные билеты, и компенсация самостоятельно приобретенных билетов после поездки.



Для получения талонов необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий место планируемого пребывания, например, письменное приглашение от родственников или друзей (без нотариального заверения), путевка, курсовка в санаторий, документ, подтверждающий бронь в гостинице.



При подаче заявления на получение компенсации стоимости проезда после поездки пенсионер должен иметь при себе паспорт, билеты. В ряде случаев могут потребоваться справка о стоимости проезда установленным для компенсации классом и выписка из банковского счета человека, который оплачивал билеты.



Компенсация производится в размере, не превышающем стоимость проезда в плацкартном вагоне и салоне эконмкласса в самолете. Если пенсионер ехал более высоким классом, к примеру, в скором поезде и купейном вагоне, то необходимо представить справку о стоимости проезда установленным для компенсации классом. В некоторых случаях, когда билеты оплачивали родственники пенсионера по своей банковской карте, необходимо представить расписку о приеме/ передаче средств или выписку из банковского счета. Если пенсионер оплачивал билеты наличными или по своей карте, то такие документы не требуются.



В Карелии за семь месяцев 2020 года компенсацию расходов по оплате стоимости проезда получили 3206 пенсионеров на общую сумму 18,3 миллионов рублей. Проездными талонами воспользовались 179 человек.