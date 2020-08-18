Один из шлюзов Беломорканала капитально отремонтируют

Шлюз №13 Беломорканала капитально отремонтируют. Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России после проверки достоверности сметной стоимости работ по ремонту голов гидротехнического сооружения в поселке Летнереченский выдали положительное заключение, сообщает пресс-служба праивтельства Карелии.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт бетона голов гидроузла №13 для устранения дефектов и повреждений. Запланировано выравнивание горизонтальных частей с демонтажем и монтажом новых перильных ограждений на устоях всех голов и причальных тумб на устоях нижней головы, восстановление температурно-осадочных швов, ремонт бетонного уступа верхней и средней голов.

Здесь забетонируют шандорные пазы, отремонтируют бетон, выполнят антикоррозионную защиту, заменят бетонные упоры основных двустворчатых ворот верхней и средней голов на металлические, проведут капремонт переходных кабельных линий с восточной стороны шлюза на западную с устройством кабельных каналов в камерах и выполнят другие работы.

Фото: bbkanal.ru