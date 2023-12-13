В мэрии рассказали, как в Петрозаводске борются с гололедом

Мобильные бригады и техника Кондопожского ДРСУ ежедневно следят за порядком на общественных территориях Петрозаводска. Об этом сообщает мэрия карельской столицы.

На этой неделе подрядчик борется с наледью и убирает снег около памятников. Тротуары, лестницы и детские площадки продолжают посыпать смесью из песка и соли. Лед также скалывают возле родников.

Жителям карельской столицы напомнили, что при некачественной уборке города стоит звонить в ЕДДС по телефону 051. // Фото «Петрозаводск говорит»