13 декабря 2023, 14:27
Несанкционированную свалку ликвидировали в Питкярантском районе
Горы строительного и бытового мусора расчистили с помощью экскаватора
Шины, доски и прочий строительный и бытовой мусор собрали в Питкярантском районе и вывезли из леса в районе деревни Койриноя. Всего было вывезено более 300 кубометров мусора, сообщили в питкярантском лесничестве.
Несанкционированную свалку расчистили с помощью тяжелой техники.
Жителей и гостей Карелии призвали соблюдать правила санитарной и пожарной безопасности в лес и не выкидывать мусор. // фото VK-сообщество «Питкярантское лесничество»