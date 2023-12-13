Несанкционированную свалку ликвидировали в Питкярантском районе

Шины, доски и прочий строительный и бытовой мусор собрали в Питкярантском районе и вывезли из леса в районе деревни Койриноя. Всего было вывезено более 300 кубометров мусора, сообщили в питкярантском лесничестве.

Несанкционированную свалку расчистили с помощью тяжелой техники.

Жителей и гостей Карелии призвали соблюдать правила санитарной и пожарной безопасности в лес и не выкидывать мусор. // фото VK-сообщество «Питкярантское лесничество»