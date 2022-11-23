В мэрии Петрозаводска представили проект бюджета города на 2023 год

На планерном совещании в городской администрации руководитель комитета финансов Елена Логинова рассказала о проекте бюджета Петрозаводска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Основные параметры городского бюджета на следующий год таковы: доходы — 9 492, 2 млн рублей, расходы - 9 492, 2 млн рублей. Дефицит — 0, профицит — 0. Из почти девяти с половиной миллиардов рублей городской казны 69 процентов — а именно 6 652,7 млн рублей — средства бюджета Республики Карелия. Если сравнивать два проекта — на 2022 и на 2023 годы — то доходная и расходная части выросла более чем на 2 миллиарда (больше 30 процентов).

Глава Петрозаводска Владимир Любарский отметил, что городской бюджет на 2023-й год по-прежнему имеет социальную направленность – более 67 процента всех расходов идут на образование, соцподдержку, культуру и спорт.

Наибольший объем средств – пять с половиной миллиардов рублей - предложено потратить на сферу образования. Это должно обеспечить:

- деятельность 67 детских садов, 39 школ, 4 учреждений дополнительного образования,

- бесплатное питание обучающихся начальных классов,

- предоставление мер социальной поддержки родителям на воспитание и обучение детей-инвалидов,

- работу 15 дневных оздоровительных лагерей при школах.

Будут продолжены капитальные ремонты в школах № 9, 14, 20 и 25 в отношении систем отопления, водоснабжения, канализации, электрики. Запланировано создание очередного технопарка «Кванториум» в Лицее № 40. Такие образовательные пространства уже работают в школах № 2 и 39. Одновременно предусмотрен резерв средств – 27,5 миллиона рублей на комплектование и открытие новых зданий детских садов в районе улицы Чехова и на Ключевой.

На культуру предлагается потратить 276, 8 млн рублей. Эти деньги обеспечат деятельность библиотек, музыкальных и художественной школ, дома культуры и танцевального клуба «Ритм».

Кроме того, в следующем году предстоит капитальный ремонт фасада здания музыкальной школы на Московской улице.

На спорт выделено 251, 4 млн рублей. Средства позволят работать семи спортивным школам, а также пойдут на проведение массовых мероприятий - «Фонтаны», «Километр здоровья», различных чемпионатов и первенств.

Бюджетом предусмотрены отдельные меры социальной поддержки (310, 2 млн рублей), в частности, предоставление льгот на питание нуждающимся детям из многодетных и малоимущих семей, детям из семей граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Кормить будут также детей из семей граждан, призванных на службу в ходе специальной военной операции на территории Украины.

В сфере благоустройства (101, 4 млн рублей) деньги пойдут на содержание дорожек, газонов, мест отдыха у воды, лестничных спусков, посадку и уход за однолетними растениями.

Также предусмотрены средства на оплату электроэнергии для уличного освещения, содержание контейнерных площадок и кладбищ, сбор и вывоз мусора, акарицидную обработку, утилизацию автопокрышек, снос аварийных деревьев.

На жилье в проекте городского бюджета выделено 822, 9 млн рублей. На эти деньги планируется приобрести 17 однокомнатных квартир для детей-сирот, обеспечить пяти молодым семьям социальную выплату на приобретение жилья, отремонтировать печи в 13 муниципальных помещениях по обращениям граждан, сделать окончательный расчет по завершению проекта технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения Октябрьского района, а также выкупить у застройщика квартиры в 2-х домах по улице Боровой для переселения граждан из аварийного жилья (358 квартир, площадь 13 825 кв. м).

Правительство Карелии в проекте республиканского бюджета предусмотрело миллиард рублей на социально-экономическое развитие столицы. Эта сумма включена и в городской бюджет. Средства планируется потратить на благоустройство парков и скверов, ремонт дорог и тротуаров, освещение и обновление фасадов, устройство умной спортивной площадки у школы №11, на городские события и многое другое.

Все эти мероприятия должны сделать наш город комфортнее, безопаснее и привлекательнее. Безусловно, есть ряд вопросов, требующих решения в бюджете, прежде всего, речь идет о субсидировании городского транспорта, расчетах с Балтэнергоэффект по судебному решению. Будем работать по исполнению бюджета и решению этих вопросов,

- подчеркнула руководитель комитета финансов Елена Логинова.

Сейчас проект бюджета находится на рассмотрении у депутатов Петросовета. Они его подробно изучают, рассматривают на комиссиях, вносят поправки, затем будут принимать в двух чтениях: первое запланировано на 25 ноября, второе — на 16 декабря.