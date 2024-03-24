24 марта 2024, 16:04
В мэрии Петрозаводска назвали тему городской планерки
В администрации карельской столицы обсудят реализацию механизма комплексного развития территорий
Мэрия Петрозаводска назвала тему очередной планерки. В понедельник, 25 марта, в администрации города обсудят реализацию механизма комплексного развития территорий.
Перед горожанами выступит и.о. заместителя главы города – председателя комитета градостроительства и землепользования Наталья Тенчурина. Жители карельской столицы смогут задать ей вопросы.
Мероприятие стартует в понедельник в 10 утра. Трансляция планерки будет вестись в интернете. // Фото «Петрозаводск говорит»