24 марта 2024, 12:16
Общество

Пропавший три недели назад житель Петрозаводска найден

Волонтеры сообщили об обнаружении 36-летнего жителя карельской столицы

Пропавший в начале марта житель Петрозаводска 1988 года рождения найден. Мужчина жив и здоров, сообщил руководитель поискового отряда «Доброспас» Алексей Глушков.

Напомним, местонахождение 36-летнего Александра П. не было известно с 3 марта. К его поискам подключились волонтеры и полиция.

Где в течение трех недель находился этот человек, не уточняется. Также неизвестны обстоятельства, при которых его нашли. // Фото «Петрозаводск говорит»

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