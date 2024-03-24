Пропавший три недели назад житель Петрозаводска найден

Пропавший в начале марта житель Петрозаводска 1988 года рождения найден. Мужчина жив и здоров, сообщил руководитель поискового отряда «Доброспас» Алексей Глушков.

Напомним, местонахождение 36-летнего Александра П. не было известно с 3 марта. К его поискам подключились волонтеры и полиция.

Где в течение трех недель находился этот человек, не уточняется. Также неизвестны обстоятельства, при которых его нашли. // Фото «Петрозаводск говорит»