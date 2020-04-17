В МЧС рекомендовали на улице дышать воздухом, а не носить маску

В МЧС России рассказали о том, что защитная маска неэффективна на улице. Информация опубликована на сайте министерства.

В ведомстве добавили, что маска поможет ограничить распространение вируса.

«Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным», - говорится в рекомендациях. – «Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит».

В ведомстве рекомендуют не использовать повторно одноразовую маску, а влажную или отсыревшую менять на новую, сухую.

Также специалисты рекомендуют обрабатывать ручки дверей, поручни и другие предметы, с которыми человек вступает в контакт. Среди советов – регулярное проветривание помещений, ежедневная влажная уборка с дезинфицирующими средствами, соблюдение мер личной гигиены и социальной дистанции. Специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни – высыпаться, употреблять продукты богатые белками, витаминами и минеральными веществами, не забывать о физической активности.