В массовой аварии на «Коле» пострадали три человека

Стали известны подробности ДТП с участием трех автомобилей, произошедшего днем 3 сентября на трассе «Кола» в Сегежском районе. Информацию раскрывает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 12:30 на мосту через реку Сегежа в зоне проведения дорожных работ. Водитель автомобиля Honda Civic из Мончегорска неправильно выбрал дистанцию и влетел в автомобиль Lada Kalina под управлением 40-летнего жителя Санкт-Петербурга. Также повреждения получил автомобиль Kia Ceed, ожидавший своей очереди проехать через мост.

В результате ДТП пострадали 51-летние водитель и пассажир Honda Civic, а также женщина - пассажир автомобиля Lada Kalina. Им была оказана медицинская помощь. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev