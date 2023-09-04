Петрозаводчанину сломали челюсть на набережной

Петрозаводчанину сломали челюсть в результате ночного конфликта на набережной. Он обратился за медицинской помощью, а врачи передали сведения о пациенте в полицию. Там завели уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Оказалось, что на набережной повздорили незнакомцы, произошла потасовка, в ходе которой 25-летний подозреваемый ударил оппонента по лицу. Парень сознался. ему может грозить до трех лет лишения свободы. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson