25 декабря 2022, 16:24
Происшествия

В магазине смирились с кражей продуктов, но участковый нашел воровку

Женщину в Беломорске уличили в похищении еды из сетевой торговой точки

Из сетевого магазина в Беломорске пропали продукты. О краже никто не сообщил в полицию, но участковый не оставил случившееся без внимания, сообщили в МВД Карелии.

Полицейскому стало известно, что какая-то посетительница украла из магазина еду более чем на три тысячи рублей.  Участковый опросил свидетелей и установил личность воровки.

Это 32-летняя местная жительница, которую он вызвал к себе для беседы. Женщина призналась, возбуждено уголовное дело о краже. // фото: maabsnco0/ pixabay.com

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новости Карелии
Беломорск
Кража