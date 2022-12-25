В магазине смирились с кражей продуктов, но участковый нашел воровку

Из сетевого магазина в Беломорске пропали продукты. О краже никто не сообщил в полицию, но участковый не оставил случившееся без внимания, сообщили в МВД Карелии.

Полицейскому стало известно, что какая-то посетительница украла из магазина еду более чем на три тысячи рублей. Участковый опросил свидетелей и установил личность воровки.

Это 32-летняя местная жительница, которую он вызвал к себе для беседы. Женщина призналась, возбуждено уголовное дело о краже. // фото: maabsnco0/ pixabay.com