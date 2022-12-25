Житель Карелии пинал остановку, оскорбил полицейских и попал под суд

Жителя Пряжинского района признали виновным в оскорблении представителя власти. Под уголовную статью 40-летний мужчина попал из-за пагубного пристрастия и несдержанности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в июле этого года около автобусной остановки в селе Святозеро. Фигурант был пьян, бил ногами и руками по остановочному павильону.

На место прибыл наряд ДПС и попросил прекратить хулиганить. В ответ дебошир стал материться в адрес полицейских, оскорблять их. Причем делал это в присутствии главы Святозерского сельского поселения.

Потом мужчина попытался скрыться, однако его задержали и возбудили уголовное дело. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. // фото: pixabay.com