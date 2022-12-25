Женщина и ребенок пострадали ночью в горящем доме в Пудоже

Мать с ребенком спасли ночью 24 декабря из горящей квартиры в Пудоже. Пожар случился в деревянном двухэтажном доме, сообщили в группе «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому район» ВКонтакте.

Дом стоит на полевой улице, в нем 12 квартир, огонь вспыхнул ночью в кухне и коридоре. На место прибыли спасатели с дыхательными аппаратами и вывели из квартиры женщину с ребенком.

Пострадавших госпитализировали в Пудожскую ЦРБ. Также из дома эвакуировали жильцов.

Пламя уничтожило имущество в квартире и межэтажное перекрытие на площади свыше 10 квадратных метров. // фото: pxhere.com, видео: отряд противопожарной Службы по Пудожскому району