Водитель в Медвежьегорском районе опрокинул грузовик

Грузовой автомобиль МАЗ опрокинулся в Медвежьегорском районе. ДТП произошло ночью 24 декабря, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За рулем МАЗ с полуприцепом в составе был 46-летний мужчина. Примерно в 01:18 нон не справился с управлением. Грузовик слетел в кювет на 621-м километре федеральной трассы «Вологда – Медвежьегорск».

Водитель получил травмы, по факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. // фото: ГИБДД Карелии