Автоледи в Карелии влетела в припаркованный лесовоз и покалечилась

Утром 24 декабря 51-летняя женщина за рулем Renault Sandero попала в аварию. Автоледи получила травмы и попала в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Это произошло в 08:50 на 190-м километре трассы «Кола - Тикша - Ледмозеро – Костомукша». Автомобилистка на скорости врезалась в стоящий грузовик Volvo с полуприцепом.

Женщину госпитализировали, по факту ДТП сейчас проводят проверку правоохранители. // фото: ГИБДД Карелии