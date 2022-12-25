25 декабря 2022, 11:16
Иномарка ночью опрокинулась в Петрозаводске, пострадали четыре женщины
Легковушку занесло на ночной дороге, пассажирки получили травмы
Ночью 25 декабря произошло ДТП на Ключевском шоссе в Петрозаводске. Около дома № 15 опрокинулся легковой автомобиль, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Авария случилась примерно в 01:53, за рулем Nissan находился 52-летний водитель. Машину занесло, мужчина потерял управление, легковушка опрокинулась.
Травмы получили четверо пассажирок: две 44-летний женщины, 62-летняя и 48-летняя. Сейчас проводится проверка. // фото: ГИБДД Карелии