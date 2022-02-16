В Ляскеля продолжается строительство детского сада

Сказать, что жители Ляскеля очень ждут, когда в посёлке откроется детский сад - ничего не сказать. В настоящее время малышей родители возят в Хийденсельгу, что в 7 километрах. Строить собственный детский сад в посёлке начали в 2018-м году, но… что-то пошло не так. В конце прошлого года состоялся конкурс на строительство, а по сути, дострой детского сада, который выиграла компания «КСМ».

Как рассказали в компании, на объект строители зашли сразу после новогодних каникул. В течение января подготовили строительную площадку и вахтовый городок, провели экспертизу работ, выполненных предыдущим подрядчиком. Их объём невелик – смонтированы буронабивные сваи, частично забетонирован ростверк. На текущий момент завершены работы по монтаж стеновых панелей цоколя, ведётся монтаж плит перекрытий, а с завтрашнего дня планируется приступить к монтажу стеновых панелей 1-го этажа. Коробка здания должна быть смонтирована до весеннего закрытия дорог, т.е. к началу апреля, к этому же времени необходимо завезти на объект все необходимые материалы на устройство кровли, остекление и прочие работы на месяц вперёд, чтобы не допустить простоя.

Все железобетонные конструкции для будущего детского сада уже готовы, они выполнены заводом «Стройиндустрия КСМ». Из аналогичных конструкций «КСМ» построила в Карелии 11 детских садов.

Готовый детский сад с отделкой, оборудованием и мебелью «КСМ» передаст заказчику осенью этого года.