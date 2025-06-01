01 июня 2025, 12:40
В Лахденпохском районе ограничат движение на переезде
Ремонтный работы пройдут 3 июня
Фото: freepik
Пресс-служба администрации Лахденпохского района предупреждает водителей об ограничении движения на железнодорожном переезде с 10.00 до 16.00 3 июня. Работы пройдут на 211 км ПК 1 перегона Элисенваара - Яккима направления Кушелевка - Томицы, посёлок Ихала, улица Центральная.
Ремонт связан с вскрытием переездного настила. Машины будут пропускать по одной стороне в реверсивном порядке.
Для экстренных служб проезд будет обеспечен своевременно. © «Петрозаводск говорит»