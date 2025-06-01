В Лахденпохском районе ограничат движение на переезде

Пресс-служба администрации Лахденпохского района предупреждает водителей об ограничении движения на железнодорожном переезде с 10.00 до 16.00 3 июня. Работы пройдут на 211 км ПК 1 перегона Элисенваара - Яккима направления Кушелевка - Томицы, посёлок Ихала, улица Центральная.

Ремонт связан с вскрытием переездного настила. Машины будут пропускать по одной стороне в реверсивном порядке.

Для экстренных служб проезд будет обеспечен своевременно. © «Петрозаводск говорит»