В Костомукше пенсионерка испугалась аферистов и заперлась дома

За неделю 70-летняя жительница Костомукши отдала мошенникам 6 миллионов рублей. Сначала аферисты убедили женщину сказать код из СМС, а потом перевести все сбережения на сторонний счет для проверки, об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пенсионерка получила звонок от якобы сотрудника жилищно-коммунальных услуг. Женщину убедили в необходимости заменить электросчетчики, для этого она продиктовала код из СМС.

Спустя пару дней с пенсионеркой связался лжеработник Росмониторинга, который сообщил: кто-то получил доступ к средствам костомукшанки, которые могут использовать преступники. Чтобы не допустить этого, ее убедили перевести 6 миллионов на "безопасный" счет на проверку.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. © «Петрозаводск говорит»